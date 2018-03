• Estado en crecimiento

"Hidalgo Crece Contigo"

Con paso firme avanza la industrialización con Omar Fayad, con la llegada al estado de 22 empresas con una inversión de 27,300 MDP, beneficiando a 800 mil habitantes de 14 municipios.

Ángel de la Política

PACHUCA, Hgo.:- No cabe duda que cada gobernador le imprime un sello a su administración. En el caso de Omar Fayad Meneses ya, en concreto, ha atraído a la entidad 22 nuevas empresas con una copiosa inversión de 27 mil 300 millones de pesos.

De esta forma serán beneficiados 14 municipios en donde se asienta una población de más de 800 mil personas.

Con el slogan de “Hidalgo Crece Contigo”, el gobernador Fayad quiere que el rostro de esta entidad sea la industrialización.

Estas inversiones vienen a dar un respiro ante una situación difícil que viven las familias hidalguenses y, además, buena recepción tienen las audiencias públicas que ordenó el mandatario estatal realicen los encargados de las diferentes áreas.

El contacto de los funcionarios de primer nivel y de los mandos medios con los hidalguenses es importante porque, ello le permite tener una respuesta rápida a la problemática que se tiene en el estado.

Mientras el Presidente del PRI estatal demuestra una actividad fuerte, sabiendo lo que está en juego en los próximos comicios a nivel nacional y en esta región, José Leoncio Pineda Godos, los líderes de MORENA en Hidalgo se preparan con lo suyo. Para ello, los seguidores de AMLO llevan a cabo los trabajos previos con sus estructuras electorales.

Estarán a prueba para el próximo 1 de julio, por lo que, están echando toda la carne al asador.

A propósito de MORENA, en el distrito de Huejutla, Fortunato Rivera Castillo, ex priista y de la dinastía de los caciques de San Felipe Orizatlán, pidió autorización al cónsul de México en Ecuador, Orlando Arvizu Lara, para aceptar la designación. El huasteco, quien no pierde un ápice de su influencia en la zona, ¿qué cree que hizo? Le dio el placet al ex militante del otrora invencible Revolucionario Institucional.

14 Marzo 2018